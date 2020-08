Plus que de l’asphalte

La présidente du Conseil du trésor confirmait la semaine dernière l’intention du gouvernement de retirer le controversé projet de loi 61 pour en proposer une nouvelle mouture. Cette initiative vise à favoriser la relance économique en accélérant la construction d’infrastructures publiques.

Faire du béton et de l’asphalte pour faire tourner la machine, c’est vieux comme le monde comme approche. C’est ce que Bernard Landry et Pauline Marois ont fait en 2001 quand les économies nord-américaines ont affronté le 11 septembre. Lors de la crise financière de 2008, Jean Charest a été chanceux d’avoir déjà un grand chantier d’infrastructures en préparation. Dans les deux cas, la hâte de sortir les camions a probablement encouragé la collusion dans la construction.

Modernisation

Ici, le principal problème, c’est que le seul plan de relance économique qui semble se préparer du côté du gouvernement c’est d’encourager la construction, alors que c’est l’industrie qui a le moins souffert de la crise.

Quel est le plan pour aider le commerce au détail à aller en ligne ? Comment rebâtir notre capacité manufacturière pour ne plus dépendre de la Chine ? Comment faire en sorte que nos entreprises de la biotechnologie et de l’intelligence artificielle tirent parti des nouveaux besoins créés par la COVID-19 ? Autrement qu’en vendant nos données à Big Pharma, mettons...

Plus encore, comment créer une relance verte ? Quand va-t-on réinvestir dans notre rachitique ministère de l’Environnement pour que les évaluations environnementales se fassent vite et que les projets débloquent ?

Relance du XXIe siècle

Pour l’instant, on ne parle pas de ça. Le gouvernement ne rêve que d’une reprise d’asphalte et de béton et de la protection de nos fleurons. Quand on les appelle pour leur faire des suggestions, on se fait répondre qu’on sait déjà où on s’en va. Sauf que pour se relever de la crise et même profiter du contexte, ça prend plus que ça. Pour une relance du XXIe siècle, on ne peut utiliser que des moyens du XXe.