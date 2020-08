Question de santé masculine

J’approche de mes 70 ans et j’ai commencé depuis ce printemps à m’adonner au vélo. Le problème c’est que mon amie de cœur qui n’en fait pas m’a dit qu’elle avait lu que ça pouvait me rendre impuissant. Pensez-vous qu’elle me dit ça juste pour me faire peur et que j’abandonne ce qui me plaît le plus en ce moment ?

Un vieux en forme

L’important pour éviter ce genre d’ennui c’est de ne pas garder en contact intensif et prolongé le périnée avec la selle, car ça pourrait provoquer une fuite veineuse. Mais si vous avez une selle confortable et bien adaptée, et que vous pratiquez le vélo de façon raisonnable, c’est-à-dire pas 12 heures par jour six jours par semaine, il n’y a aucun danger.