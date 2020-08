Rentrée scolaire et COVID-19

Un peu partout à travers le monde, les parents appréhendent la rentrée scolaire. Plusieurs gouvernements, dont celui du Québec, parient que la réouverture des écoles ne relancera pas la pandémie. Ce pari est très risqué.

La rentrée inquiète en particulier en Espagne et en France, où le nombre de cas a recommencé à augmenter et s’approche des niveaux atteints au sommet de la pandémie. Comment rouvrir les écoles dans ces conditions ?

C’est que de plus en plus d’études montrent que les jeunes enfants, même s’ils sont en général moins malades que les adultes, peuvent facilement propager la COVID-19 si les mesures de distanciation strictes ne sont pas respectées.

Dans les écoles en Australie, où des mesures de distanciation strictes ont été imposées, la contagion est faible.

Ouverture ratée en Israël

Mais en Israël, où le gouvernement a ouvert ses écoles à la fin de l’année scolaire, alors que la pandémie était maîtrisée, les résultats ont été catastrophiques.

Plus de 22 500 professeurs ont été placés en quarantaine en raison des diverses éclosions et 240 écoles ont été fermées. Plusieurs estiment que la seconde vague de la pandémie en Israël a été provoquée par la réouverture des écoles.

Les experts israéliens ont tiré plusieurs recommandations de cette ouverture ratée.

Ils insistent pour que les fenêtres des classes demeurent grandes ouvertes, même pendant les périodes de chaleur, parce que les systèmes d’air climatisé contriburaient à répandre le virus. Les groupes doivent être limités à 15 élèves par classe ; les élèves doivent demeurer à 2 mètres de distance en classe ; ceux qui le peuvent doivent porter un masque.

Faibles mesures au Québec

En comparaison, les mesures de protection ordonnées dans les écoles par le gouvernement du Québec sont bien minces.

Par exemple, le gouvernement ne devrait-il pas obliger les écoles à se doter de purificateurs d’air, en particulier lorsque les temps froids arriveront ? Comment éviter la contagion dans les autobus scolaires, surtout si certains enfants ne portent pas de masque ? Les bâtiments sans fenêtres qui s’ouvrent sont-ils sécuritaires ?

Selon la Santé publique du Canada, les mesures de sécurité les plus efficaces sont la distanciation dans les espaces intérieurs et une ventilation adéquate (être dehors, porter un masque, mettre des cloisons entre les gens, recevoir un air pur, etc.).

Jusqu’à présent, le gouvernement du Québec, comme bien d’autres gouvernements, ne montre pas un grand empressement à appliquer dans les écoles les mesures les plus efficaces pour limiter la contagion.

Les mesures anti-contagion ne sont agréables ni pour les enfants ni pour les parents. Il est compréhensible que les gouvernements aient hâte de revenir à une activité économique presque normale. Mais brûler les étapes ou se montrer trop permissif est contre-productif.

À tout le moins, les mesures de sécurité devraient être plus sévères dans les écoles des zones encore chaudes, comme Montréal et ses environs.