Une commotion cérébrale pour Matthew Tkachuk

L’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk a subi une commotion cérébrale lors de la série des quarts de finale de l’Association de l’Ouest contre les Stars de Dallas.

C’est ce que le directeur général Brad Treliving a annoncé, lundi.

«Matthew souffrait d'une commotion cérébrale dans la série de Dallas, a clarifié le DG en vidéoconférence. Il a eu cette commotion et nous n’étions pas certains du temps nécessaire pour sa convalescence. Il suivait le protocole pour les commotions à partir du moment où il s’est blessé.»

Tkachuk n’a disputé que les deux premières parties de la série contre les Stars. Avec la série qualificative contre les Jets de Winnipeg, le fils de Keith Tkachuk a inscrit un but et totalisé deux points en six parties éliminatoires.

Les Flames ont été éliminés en six parties par les Stars.