Une embardée fait cinq blessés aux Îles-de-la-Madeleine

Une sortie de route potentiellement causée par la fatigue a fait cinq blessés, dont trois gravement, dans la nuit de dimanche à lundi, à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine.

L’embardée est survenue un peu avant 3h (heure des maritimes), près du 320, route 199. Il y avait cinq personnes à bord, dont quatre âgées de la vingtaine et une mineure, lorsque la voiture a fait une embardée.

Tous ont subi des blessures, mais trois ont été blessés plus sérieusement. Deux d’entre eux ont dû être transportés par avion-ambulance dans un centre hospitalier de Québec. Toutefois, on ne craindrait pas pour la vie d’aucun individu.

Les quatre passagers et les conducteurs sont originaires des Îles-de-la-Madeleine et il n’y aurait pas d’éléments criminels en cause dans cet accident, d’après la Sûreté du Québec (SQ).

« Selon toute vraisemblance, la fatigue au volant pourrait être la cause de l’embardée », précise le sergent Claude Doiron, de la SQ.

Un spécialiste des collisions s’est tout de même rendu sur les lieux pour établir avec certitude les circonstances de l’événement et le secteur impliqué de la route 199 a été fermé durant plusieurs heures.