GÉNÉREUX, Florence



À Laval, le 21 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Florence Généreux, épouse de M. Aimé Leboeuf.Elle laisse dans le deuil ses six enfants: Serge, André (Ghyslaine), Claude, Alain, Gaétan et Linda, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera chezle jeudi 27 août de 10h à 11h.Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 11h. Le port du masque est obligatoire.