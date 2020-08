DELAUNAY, Eric



À St-Jean-sur-Richelieu, le 16 août 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé Monsieur Eric Delaunay, époux de Madame Monique EscosOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Mickael (Maud) et Sarah (Charles), ses petits-enfants Agathe, Léo et Auguste, ses parents adoptifs Guy et Denise, ainsi que plusieurs parents et amis de France et de Nouvelle-France.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août 2020 de 14h à 19h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 28 août 2020 à 18h au Complexe Longueuil.La famille tient à remercier le personel du Fort Chambly ainsi que les citoyens qui lui sont venus en aide.