«Alix et les merveilleux»: Ines Talbi devient Lapin et Maman

Appelée à remplacer Cynthia Wu-Maheux en prêtant ses traits à Lapin et Maman dans la deuxième saison d’«Alix et les merveilleux», actuellement en tournage, Ines Talbi inscrit un premier projet jeunesse télé à sa fiche.

«J’ai toujours adoré l’univers pour les ados et les enfants, confie la comédienne. J’en ai fait pas mal au théâtre et pour moi, c’est vraiment un univers d’exploration des personnages. On a une liberté, on s’amuse. Il y a une exploration du ludique qui m’allume tout le temps.»

Parmi les motivations d’Ines Talbi à se joindre à la distribution, il y a l’attrait de porter les personnages ailleurs «tout en gardant l’énergie de Cynthia, qui était superbe.»

Énergie, rapidité et curiosité qualifieront son Lapin, mais il y aura plus.

«Ce qu’il y a de vraiment intéressant avec “Alix et les merveilleux”, c’est que les personnages ne sont pas que des animaux. Je ne suis pas que Lapin. On est un mélange de plein de choses; ce qui représente les gens dans la réalité d’Alix, ses peurs, ce qui ressemble à ses amis, à ses parents [...] Mon lapin est une image féérique, dynamique et curieuse.»

Quoique fort différents, le Lapin et la Maman d’Ines Talbi auront un important point en commun.

«La seule chose que j’ai gardé dans les deux - mais un peu moins en ce moment à cause de la COVID - c’est la proximité avec Alix. C’est une mère très chaleureuse et Alix la fait beaucoup rire. Elle a un rapport très doux avec Alix, et Lapin a le même rapport.»

PHOTO COURTOISIE/Télé-Québec

La proximité réinventée

Sur le plateau, Ines Talbi est confrontée à un univers particulier, avec toutes ces mesures de santé et de sécurité découlant de la COVID-19.

«C’est tellement étrange, tout ça, confie-t-elle. Mais tout le monde se sent en sécurité; on a des zones, on est en masque, on a nos lunettes... C’est étrange parce que c’est une équipe qui avait une belle proximité. Je ne peux plus prendre les acteurs dans mes bras, le personnage d’Alix dans mes bras. Il y a tout un rapport à la proximité avec lequel on se doit se réinventer.»

Or, ça n’en reste pas moins stimulant pour l’artiste.

«Ça nous donne un nouveau défi, celui de comment exprimer la candeur, l’amitié... Quand Alix a un souci et qu’on veut la consoler, comment apporter autant de réalité à nos sentiments et nos mots sans cette proximité? Ça se fait...»

PHOTO COURTOISIE/Télé-Québec

Parents et enfants

Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas «Alix et les merveilleux», Télé-Québec rediffuse actuellement la première saison de l’émission à 10 h et 17 h 30, du lundi au vendredi.

«C’est une émission divertissante, avec le jeu et le texte, encense la comédienne. Il y a souvent des moments où on essaie d’apporter des clins d’oeil qui vont faire rire les enfants et les parents. C’est une émission créée pour se faire regarder en famille.»

À quoi s’attendre de la saison qui débutera le 28 septembre? «À beaucoup de grandes expériences et de trucs inusités; les auteurs et autrices ont un imaginaire sans fond. Les expériences qu’on me fait faire sont extraordinaires.»