Bianca Gervais quitte les médias sociaux: «les vedettes ne vous doivent pas une présence» en ligne, selon Geneviève Pettersen

Il est normal que certaines personnalités publiques quittent les médias sociaux quand ça devient «toxique», selon Geneviève Pettersen.

L’animatrice à QUB radio commentait une publication de l’actrice Bianca Gervais qui annonçait sur sa page Facebook privée mardi qu’elle prenait «un petit break des réseaux sociaux», invoquant notamment la façon dont ces plateformes alimentent «la haine».

«Les gens qui m’envoient des commentaires constructifs, les gens qui me posent des questions, qui me donnent des sujets, je réponds, je suis polie et je suis enchantée, mais à un moment donné, il y a une limite», a résumé Mme Pettersen durant son émission diffusée de 13h à 15h30.

«Les vedettes ne vous doivent pas une présence sur les médias sociaux.»