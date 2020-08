BMO annonce des bénéfices de 1,23 milliard $

La banque BMO a annoncé mardi des bénéfices nets de 1,23 milliard $ au troisième trimestre 2020, en baisse de 20 % comparativement à 2019.

Pour la même période l’an passé, la banque torontoise avait inscrit 1,55 milliard $ dans son bilan comptable.

Cette baisse est à relativiser avec la hausse de ses revenus, qui se sont établis à 6 milliards $, en hausse de 4 % par rapport au troisième trimestre 2019.

«Nous avons obtenu de très bons résultats pour le troisième trimestre dans un contexte fluide, ce qui illustre la force et la résilience continues de notre modèle d’affaires diversifié, a indiqué par voie de communiqué Darryl White, chef de la direction. Nous avons enregistré un bénéfice par action ajusté de 1,85 $ et un excellent bénéfice avant dotation et impôts de 2,6 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l’exercice précédent.»

BMO a maintenu son dividende à 1,06 $ par action, qui a été revue à la hausse le trimestre précédent.