Ça va, Monsieur Legault?

Je me souviens de vous en compagnie de votre épouse et de vos fils le soir de la victoire de votre parti le 1er octobre 2018. Vous sembliez heureux, mais déjà une certaine gravité se dessinait sur votre visage. Comme si vous habitiez déjà votre fonction de premier ministre.

Ceux qui vous sous-estiment à cause de votre absence de flamboyance et d’une modestie, malgré l’orgueil qui existe en vous comme chez tous ceux qui exercent le pouvoir dans un pays, vous ont redécouvert pendant la pandémie.

Si, le soir de votre élection, un devin vous avait glissé à l’oreille que vous vous retrouveriez à gérer la pire crise sanitaire et politique de l’histoire moderne du Québec, vous l’auriez considéré comme un être dérangé.

Angoisse

Dès le début de la COVID-19, vous avez assumé votre rôle, celui de rassurer la population. C’était une période où l’on vous a encensé. D’ailleurs, les sondages vous plébiscitaient. Malgré tout, vous cachiez votre propre anxiété pour ne pas dire votre angoisse.

Puis le désastre dans les CHSLD avec ses morts et ses vieillards maltraités, laissés pour compte, isolés physiquement de leurs proches a été catastrophique pour vous.

Vous avez pris la mesure des failles d’une société québécoise profondément désorganisée, démunie, sans repères et en perte de quelques valeurs essentielles qui nous sont chères. Car vous êtes un homme de tradition au sens le plus noble du terme.

Vous avez aussi pris la mesure de la faiblesse de certains membres de votre cabinet, inexpérimentés ou politiquement peu qualifiés pour soutenir vos actions. Et vous avez découvert le poids paralysant de la machine bureaucratique québécoise. Vos ordres et vos exigences n’étaient pas respectés. Et cette réalité brutale, tous les citoyens en étaient témoins.

Vous avez dû assumer une solitude impossible à partager, la contrepartie de la gloire, fugace, d’exercer le pouvoir. Et votre longue expérience politique vous permet maintenant de ne pas vous étonner des critiques de vos adversaires, cela va de soi, mais aussi des Québécois habités par la peur, l’insécurité et la déception de votre gouvernance actuelle.

Fanatisme

Devant tous les chantiers à entreprendre, dans toutes les sphères d’activités, comment pouvez-vous satisfaire les uns sans déplaire aux autres ? Et comment, vous-même, pouvez-vous feindre vos propres déceptions quant à l’absence de solidarité de plusieurs citoyens, à l’aveuglement fanatique de ceux qui vous traitent de traître et vous accusent d’être l’assassin de leur liberté, c’est-à-dire celle de ne pas porter le masque. N’oubliez pas que vous n’encouragiez pas le port du masque au début de la pandémie.

Monsieur le premier ministre, le Québec, que vous représentez, est malade des ruptures successives qu’il s’impose depuis des décennies. Il a perdu la mémoire de ses racines, il est devenu impatient, irritable, distrait en oubliant que les politiciens sont aussi des êtres humains, donc limités par définition.

Vous naviguez sur une mer houleuse, sans assurance de retrouver le calme à court terme. Vous devez savoir cependant que sans votre présence à la tête du Québec en ce temps tragique, l’avenir immédiat serait encore pire et incertain.