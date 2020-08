[CONCOURS] Vous pourriez gagner 5000$ d’Aliments du Québec cet été!

Cet été, les aliments du Québec seront à l’honneur chez les marchands indépendants d’ici, et ce, à travers toute la province. Et parce que c’est important de manger local, Aliments du Québec vous offre la chance de gagner un panier d’épicerie d’une valeur de 5000$ rempli de produits 100% québécois!



Manger local, une fierté incomparable

Que ce soit pour leur fraîcheur inégalée, pour leur goût incomparable ou pour leur remarquable saisonnalité, les produits et aliments du Québec font fureur dans les cuisines de la province.

D’autres avantages de manger local? La faible empreinte environnementale, la fierté de contribuer à créer de l’emploi pour des gens près de chez vous et de faire, du même coup, rouler l’économie d’ici à plein volume. Acheter local, c’est, enfin, être solidaire avec les producteurs d’ici, des entrepreneurs courageux qui ont plus que jamais besoin de notre soutien après avoir franchi les obstacles de la pandémie de COVID-19.



Comment repérer les aliments d’ici?

Le «fait ici» brille dans tous les rayons de l’épicerie: produits laitiers, fruits et légumes, boissons, confiseries, sauces... Pour les repérer rapidement à l’épicerie comme au marché, il suffit de surveiller le logo jaune et bleu «Aliments du Québec» et «Aliments préparés au Québec». Facile à remarquer, le sceau est appliqué sur plus de 22 000 produits, sur leur étiquette de prix, leur étal ou leur emballage.



Un concours 100% local

Ce mois-ci, les épiciers d’ici mettront les produits locaux à l’honneur encore plus qu’à l’habitude dans leurs magasins grâce à leur partenariat avec Aliments du Québec. C’est l’occasion de faire le plein de délices québécois! Du 17 août au 6 septembre, ce sera également l’occasion, pour vous, de participer au concours «Les Aliments du Québec dans mon panier!» et de courir la chance de remporter une épicerie locale d’une valeur de 5000$!



Pour connaître les détails du concours, visionnez la vidéo de Salut Bonjour Météo en direct, diffusée le 20 août dernier:



Quelques idées de paniers locaux

Une épicerie d’ici, ça vous tente? Essayez l’une des alléchantes formules suivantes:



Le bec sucré

Après tout, avoir la dent sucrée, ça fait partie des petits plaisirs de la vie! Pour vous gâter tout en encourageant des producteurs d’ici, essayez quelques-uns de ces savoureux articles:

• le mousseux à l’érable du Domaine Labranche, parfait pour impressionner les invités à l’apéro ou lors du dessert;

• un des décadents gâteaux de Bonbon Collection qui se déclinent en différents parfums classiques (vanille, fraise et chocolat);

• les popcorns sucrés de Bad Monkey, disponibles aux arômes de sirop d’érable, de barbe à papa ou encore de caramel crème brûlée;

• les riches et onctueux pots de chocolat à fondue de chez Chocolats favoris, qu’on attrape au lait ou noir, mais aussi avec des saveurs plus originales, comme caramel fleur de sel ou biscuits et crème — sans oublier un casseau de bonnes fraises du Québec pour accompagner tout ça!



Le pique-nique gourmand

L’été tire peut-être à sa fin, mais il est encore temps de profiter du soleil en s’installant dehors pour un délectable pique-nique résolument québécois. Pour ce faire, remplissez votre panier d’épicerie de l’un de ces délices à partager en famille:

• une salade estivale de haricots du Jardin Mérite avec noix grillées, fromage frais, basilic des Serres Coulombe et vinaigrette jardinière de Nouvelle Orléans;

• des incontournables croustilles Yum Yum, faites de vraies pommes de terre du Québec depuis 1959;

• un plateau de fromages d’ici qui entremêle des pâtes dures (emmental, cheddar fort), des pâtes molles (brie, camembert) et des pâtes semi-fermes, comme le fromage Fontina Fumé, un produit sans lactose au goût boisé qui provient de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac;

• une collection de bières légères, comme des blondes, des pale ale ou une sûre aux framboises comme celle de la microbrasserie La Barberie de Québec.



La découverte

Vous n’avez pas peur d’essayer de nouvelles choses et vous avez l’esprit aventurier? Pas besoin d’aller loin pour découvrir des saveurs étonnantes! Au Québec, on est créatifs et curieux en cuisine. Pour vous régaler, mettez la main sur l’un des produits suivants:

• des condiments épatants, comme de la moutarde aromatisée au raifort ou au pesto ou encore du ketchup vert de Retour aux sources, fait de tomates vertes et de pommes d’ici;

• des alternatives végétariennes surprenantes, comme la vinaigrette-marinade César de Maison Orphée à base de lait de coco, crémeuse à souhait, mais sans lactose;

• des protéines originales, comme les souvlakis d’agneau mariné de La Bêlerie, des brochettes juteuses à cuire sur le BBQ;

• et des bières Loop Mission, qui sont produites à l’aide de pain gaspillé, et disponibles en plusieurs saveurs exotiques (mangue-coco, citron-gingembre et orange-vanille, entre autres!).





Cet été, faites plaisir à vos papilles et à votre côté gourmand tout en donnant un coup de pouce aux producteurs québécois qu’on adore grâce aux Aliments du Québec! Participez au concours «Les Aliments du Québec dans mon panier! » en votant pour votre projet favori avant le 6 septembre.