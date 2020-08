De retour au Québec après 5 mois prise en Martinique

Après neuf vols annulés depuis avril et une opération d’urgence, une Québécoise de 91 ans est finalement de retour chez elle, à Val-David, après de longs mois coincée en Martinique.

« Il s’en est passé des choses ! » reconnaît Marie-Claire Bélanger, au lendemain de son arrivée à l’aéroport de Dorval.

D’abord, la pandémie qui l’a empêchée de rentrer à la maison, comme prévu. Puis des annulations de vol à répétition dans les mois qui ont suivi. Et surtout, une opération à l’estomac qui a mis en péril son retour au Québec.

Transportée en ambulance à l’urgence à 2 h du matin, au début du mois de juillet, Marie-Claire Bélanger a finalement dû passer sous le bistouri et rester neuf jours dans un hôpital en Martinique.

« Après l’opération, j’ai vraiment pensé que je n’aurais pas la force de revenir », confie la nonagénaire.

« Elle était vraiment très mal en point. J’ai pensé que c’était fini, que je ne la reverrais plus debout », ajoute sa fille, Céline Bélanger, qui a pris soin de sa mère pendant son séjour et qui habite le territoire d’outre-mer français.

Perte de poids

Son frère, Alain Desrosiers, est aussi convaincu que leur mère « a failli y rester pour de bon ».

Déjà mince, cette dernière a perdu près de 20 livres (9 kilos) depuis le début de son voyage, fait-il remarquer.

En raison de sa convalescence, Marie-Claire Bélanger a dû attendre jusqu’au 23 août avant de prendre un vol, bien que le premier à quitter la Martinique à destination de Montréal ait décollé le 9 août.

Un peu plus d’un mois après son congé de l’hôpital martiniquais, Marie-Claire Bélanger a pu retrouver son trois et demie des Laurentides, certes quelque peu affaiblie, mais bien déterminée à reprendre son autonomie et sa vie dans la résidence pour aînés.

« Je lâche jamais, c’est mon tempérament », affirme l’aînée.

Bien soignée

Elle souhaite remercier le personnel du CHU de Martinique où elle a été opérée.

« J’ai eu une chirurgienne extraordinaire, j’ai été tellement bien soignée », insiste-t-elle. Sa fille souligne qu’il s’agit de l’un des meilleurs établissements de santé de toutes les Caraïbes.

« Ils sont très humains, ils l’ont soignée comme si c’était leur propre mamie. »

La déprime, les craintes et la frustration qui ont teinté les derniers mois de son voyage ont fait place au bonheur d’être de retour au Québec.

« J’aime la Martinique, le soleil, la chaleur... Mais c’est beau, le Québec. Et on est toujours mieux chez nous. »