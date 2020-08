Des jeunes trouvent des pièces d’or vieilles de 1100 ans

Deux jeunes hommes israéliens ont mis la main sur les des pièces d’or vieilles d’au moins 1100 ans pendant leurs vacances d’été.

Tous deux âgés de 18 ans, les jeunes participaient volontairement à une fouille archéologique près de la ville de Yavne, situé à environ 28 kilomètres au sud de Tel-Aviv.

Par voie de communiqué, l’Autorité des antiquités d’Israël (AAI) a qualifié la découverte des 425 pièces d’or d’«extrêmement rare» puisque l'or était souvent fondu à l'époque.

«C’était incroyable, a lancé Oz Cohen, un des deux jeunes hommes ayant fait la trouvaille, en entrevue avec le New York Post. J’ai creusé et à première vue, ça ressemblait à des feuilles très minces. Au second regard, j’ai vu que c’était des pièces d’or.»

Selon l’AAI, le trésor date de la fin du 9e siècle, époque où le califat abbasside contrôlait la majeure partie du Moyen-Orient.

Les pièces sont faites d’or pur de 24 carats et pèsent moins de deux livres.

Robert Kool, un expert des pièces de monnaie de l’AAI, estime que les pièces avaient une grande valeur jadis.

«Avec une telle somme, une personne aurait pu s’acheter une maison de luxe dans les meilleurs quartiers de Fustat (au sud du Caire), ancienne puissance économique de l’Égypte», dit-il.

Selon des archéologues de l'Autorité des antiquités d'Israël, une personne qui avait pour but de les récupérer plus tard a dû les cacher à l'endroit où les pièces ont été trouvées.