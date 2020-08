Dumas pour 4 soirs uniques

Afin de marquer le lancement de son album vinyle Le cours des jours, Dumas jouera intégralement l’œuvre de 2003 lors de quatre concerts à La Tulipe le mois prochain, a appris Le Journal.

Dumas a senti un engouement chez ses fans lorsqu’il a annoncé la sortie du vinyle double de l’album Le cours des jours, prévue pour samedi, à l’occasion de la journée des Disquaires.

Il n’en fallait pas plus pour que l’auteur--compositeur décide de rejoindre ses anciens acolytes musiciens pour mettre sur pied un concert qui rendrait hommage à ce disque paru il y a 17 ans.

« On va réunir le groupe de l’époque qui a joué sur l’album, indique Dumas au Journal. Tout le monde a embarqué. J’ai senti que les gars avaient envie de jouer de la musique. »

Ainsi, Jocelyn Tellier (guitare), François Plante (basse) et Vincent Réhel (claviers) accompagneront Dumas sur la scène de La Tulipe pour jouer intégralement l’album.

Spectacle-hommage

Avec les mesures sanitaires imposées par la COVID-19, seulement 176 personnes pourront assister à chaque représentation. D’autres spectacles pourraient s’ajouter si la demande est forte.

« Je veux que les gens soient là avec nous comme si on était en studio, dit le chanteur. Ce sera un “show d’écoute” en formule rock. [...] Je le vois plus comme un hommage à un disque et à un moment dans nos vies de musiciens. »