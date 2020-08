Dur coup pour le propriétaire d'une école d'arts martiaux de Saguenay

SAGUENAY – Le propriétaire du centre d'arts martiaux l'Ultime C.A.M. à Saguenay espérait bientôt fêter les vingt ans de son entreprise, mais il s'est plutôt vu dans l'obligation de la mettre en vente en raison de la pandémie.

«C'est incroyable ce que je vis avec le monde des arts martiaux présentement», a confié Donald Gaudreault à TVA Nouvelles.

En raison des mesures imposées par la santé publique, l'athlète mène actuellement le plus important combat de sa carrière : garder son école de karaté en vie.

«Avec la COVID et la distanciation, je peux juste avoir 10 à 12 élèves dans ma salle; normalement je roule à 125 élèves par année. Ce n’est pas avec ça que je vais payer mes factures! Je ne peux plus arriver, alors j'ai décidé de mettre mon établissement à vendre; le devoir l'oblige, je n'ai pas le choix», a-t-il expliqué.

Donald Gaudreault tourne ainsi la page sur 19 ans d'histoire.

«Je trouve ça triste, c'était un bel endroit pour les jeunes, on leur donnait une excellente formation. C'est comme si j'avais eu un gros accident d'auto; je me réveille, et là, tout est tombé.»

Mais le passionné refuse de se laisser abattre. À compter du 9 septembre prochain, il donnera ses cours d'arts martiaux dans le gymnase de l’école secondaire Dominique-Racine, dans l'arrondissement de Chicoutimi, avec des groupes restreints. Il devra toutefois modifier ses méthodes, car l'enseignement devra se faire à distance en raison des restrictions sanitaires.

«Pour les combats, c'est sur cet aspect que les élèves risquent d'en perdre. Il va falloir éviter les coups à distance. Ça ne va pas être le même "feeling"», a-t-il reconnu.

Au final, l’entraîneur de 64 ans reste positif : la COVID-19 le force à se départir de son immeuble, mais la passion elle est là pour rester.

«Positif! C'est très important: le pire ennemi de l'humain, c'est le négatif. Si jamais mes cours fonctionnent, on prendra un autre local plus grand et on continuera!», s'est enthousiasmé M. Gaudreault.