iPad Pro, mieux qu'un ordinateur portatif?

Cet été, j’ai pu essayer le plus récent iPad Pro d’Apple et le comparer avec les différents ordinateurs portatifs MacBook Air et Pro qui m’ont servi d’outils de travail pendant de nombreuses années.

À la base, une tablette demeure un bel outil pour exécuter une foule de choses autrement difficiles à réaliser avec un téléphone intelligent, mais pas aussi performant qu’un ordinateur portatif.

Cela dit, depuis la récente introduction du système et des mises à jour d’iPadOS qui assurent une meilleure compatibilité des accessoires, les tablettes iPad se rapprochent grandement des ordinateurs portatifs.

Apple

Non seulement elles fonctionnent comme des ordinateurs portatifs, mais elles offrent une meilleure autonomie sur pile, un écran tactile et une réactivité tout aussi rapide sinon meilleure que sur les ordinateurs portatifs du catalogue d’Apple. À propos de la pile, l’utilisation d’un chargeur plus rapide que le modèle 18 W d’origine permet grandement de réduire la durée de recharge.

Avec un clavier-étui

En cette période qui mise beaucoup sur le télétravail au bureau ou à l’école, les tablettes deviennent une option fort intéressante pour travailler ou pour se divertir.

Pour que la magie s’opère, il faut équiper sa tablette d’un accessoire incontournable : l’étui-clavier.

Avec lui, on atteint le plein rendement d’un ordinateur portatif, avec les mêmes commandes au clavier et gestes tactiles sur le pavé. Apple en propose deux, les Smart Keyboard et Magic Keyboard.

Apple

Si le premier (239 $ modèle 11 po) est moins cher que le second (399 $), celui-ci est dépourvu de pavé tactile. Cette absence oblige à s’en procurer un comme le Magic Tracpad 2, vendu 149 $, et à le transporter partout.

Vous pouvez sans problème utiliser des produits de fabricants tiers. Des deux étuis-clavier, le Magic Keyboard 2 emporte ma préférence à défaut d’un modèle similaire par un concurrent.

Pour la tablette iPad d’un membre de la famille, cet étui-clavier trouvé sur Amazon Canada fonctionne à merveille et est très apprécié pour sa polyvalence: l’étui-clavier pour iPad de Yekbee, 68 $CA.

L’iPad Pro est équipé d’un stylet facile à utiliser lorsque la tablette est à plat sur une table ou sur ses genoux, mais qui l’est beaucoup moins selon moi à main levée quand l’appareil est fixé verticalement sur son support. Sur l’une des quatre bordures, un support magnétique lui sert de recharge.

Capteur lidar

Comme on s’y attend, les produits Apple sont plus chers que ceux de la concurrence, mais leurs qualité et attraits offrent des avantages indéniables. Outre les modèles Pro de la gamme, Apple offre bien entendu des tablettes iPad plus abordables.

Pour terminer, les modèles Pro se distinguent par le capteur lidar au dos de la tablette lequel permet d’utiliser des applications de réalité augmentée. Par exemple, ce lidar peut mesurer avec précision des objets jusqu’à 5 mètres de distance.

Dans le cas de la gamme iPad Pro qui commence à 1049 $, reste à choisir la taille d’écran (11 ou 12,9 po), la quantité de stockage (128 Go à 1 To), la couleur du fini et la connectivité (WiFi seul ou avec 4G LTE).