«J’ai du fun à faire ça» -Simon Gagné

Parce qu’il aime suivre de près le développement de son fils Matthew sur la patinoire et qu’il se plaît à offrir ses connaissances à la prochaine génération, l’ex-hockeyeur professionnel Simon Gagné s’implique auprès des As de Québec, cette saison, avec l’équipe M13 AAA relève.

Après avoir accompagné sa progéniture derrière le banc aux niveaux novice et atome au cours des dernières années, Gagné agit à titre d’entraîneur associé et conseiller avec la formation pee-wee.

« Je connais très bien ces jeunes pour la plupart et j’ai du fun à faire ça, a lancé l’ancienne vedette des Flyers de Philadelphie en entrevue avec Le Journal. Je pourrai continuer à amener mon expérience et à aider les jeunes. »

Pour l’heure, Gagné, qui a eu 40 ans en février dernier, participe à l’aventure en raison de la sélection de son fils dans l’équipe et rien ne dit qu’il occupera la même position à l’avenir.

« Je ne suis pas encore mordu pour dire que je vais coacher un jour sans que mon fils soit là, a noté le gagnant de la coupe Stanley en 2012 avec les Kings. J’y vais une étape à la fois et papa ne pourra pas toujours être derrière le banc. Ç’a été ça dans le cas de mon père après mes années pee-wee ; fallait que d’autres personnes me coachent. »

Affaire d’équipe

Même s’il n’a pas le titre d’instructeur en chef, Gagné a un grand rôle à jouer avec le reste du personnel dirigé par Jean Grignon-Francke, âgé de seulement 21 ans.

« Je ne suis pas embarqué pour ne rien dire, a précisé celui qui a aussi endossé les couleurs du Lightning et des Bruins durant sa carrière de 14 ans dans la LNH. Ces jeunes coachs sont durs à trouver et ce n’est pas moi qui vais le tasser. Les décisions vont se prendre à deux. »

« Les jeunes entraîneurs sont dans la nouvelle vision du hockey, qui est très bonne, et je suis déjà impressionné avec leurs bonnes techniques, mais je crois que ça prend aussi un mix avec la méthode qui a toujours fonctionné. J’amène mon aspect du match. Il faut trouver un équilibre, mais l’important, avant tout, c’est que les jeunes aient une belle saison et qu’ils se rappellent de leur année première pee-wee AAA. »

L’ancien attaquant a découvert qu’il devait utiliser une approche plus pédagogique avec les jeunes depuis qu’il a accroché ses patins.

« L’approche a beaucoup changé, a-t-il observé. Des pratiques sans rondelles, ça ne marche plus. Même si le jeune connaît un mauvais match, il faut y amener un aspect positif et lui dire qu’il y aura d’autres matchs la semaine prochaine. Je veux aussi leur amener mes expériences et les hauts et les bas que j’ai pu avoir dans mon parcours. »

Du hockey différent

Le hockey mineur en est toujours à la phase 5 du plan de relance de Hockey Québec en raison de la pandémie, ce qui signifie notamment que les matchs se déroulent en équipes réduites à 4 contre 4 à l’intérieur de sa région.

La Santé publique devra donner son accord pour passer à la phase 6, qui prévoit le retour des activités régulières.

« Il y a du monde qui dit que c’est plate le hockey à 4 contre 4. Oui, c’est différent à enseigner, mais on est chanceux qu’il y aille du hockey, a rappelé Gagné. [...] Je me croise les doigts pour que ça recommence normalement après les Fêtes. »

« J’aurais trouvé ça difficile »

Simon Gagné n’aurait pas aimé être dans la peau des joueurs actuels qui sont forcés de vivre dans une bulle, loin de leur famille, pendant la présentation des séries éliminatoires de la LNH.

Les familles des joueurs pourraient être autorisées à intégrer la bulle d’Edmonton à partir des finales d’association si les autorités de Santé publique le permettent. Mais en attendant, les joueurs vivent seulement entre eux, passant le clair de leur temps à l’aréna ou dans leur chambre d’hôtel.

« J’aurais trouvé ça difficile, a dit le père de deux enfants. Évidemment, ça dépend où tu es rendu dans ta carrière, si tu es jeune et célibataire ou avec une blonde, ce n’est pas si pire, mais plus vieux, avec des enfants, ça doit être très difficile. »

Impact

« Personnellement, à la fin de ma carrière, lorsque je partais sept jours sur la route, je m’ennuyais des enfants au bout [du voyage], alors je n’ose pas imaginer être éloigné d’eux un mois ou deux. »

Cette situation éprouve les joueurs à tous les niveaux sur le plan psychologique, estime l’ancien joueur étoile.

« On voit qu’il y a des équipes que ça leur tentait un peu moins. Le mental embarque. Les joueurs doivent se battre sur la glace, mais c’est aussi le cas à l’extérieur. C’est un aspect différent auquel ils n’étaient pas prêts. »

Une entente saluée

Gagné a toutefois salué les concessions faites par la LNH pour aider à la relance des activités, notamment en ce qui a trait au gel du plafond salarial et à la participation des joueurs aux prochains Jeux olympiques – 2022 et 2026.

« La Ligue a parfois serré la vis, mais là, la ligue a donné un petit nanane comme quoi les joueurs et la Ligue sont des partenaires là-dedans. »