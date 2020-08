La fibrose pulmonaire idiopathique plus fréquente au Québec qu’ailleurs

Même si le Québec est la province au pays qui compte le plus de cas de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) par habitant, les services sont insuffisants pour y faire face, selon un rapport publié mardi matin.

Ce document de la Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire, l'Association pulmonaire du Québec et Hoffmann-La Roche Limitée note qu’on enregistre 88 cas de FPI pour 100 000 hommes de plus de 50 ans, et 64 pour le même nombre de femmes dans la province.

«Ce taux d'incidence est le plus élevé au pays. En comparaison, on compte en moyenne au Canada 64 cas de FPI pour 100 000 hommes et 45 pour 100 000 femmes», a-t-on précisé par communiqué.

Cette maladie débilitante chronique cause une cicatrisation (fibrose) irréversible des poumons. Normalement, ce problème s’accentue avec le temps, causant des problèmes de respiration. La cause de la FPI n’a pas été clairement établie, mais le rapport déplore qu’un diagnostic tarde souvent à être fait après l’apparition de signes avant-coureurs, car on la confond souvent avec l’asthme ou la bronchite.

«Le manque de sensibilisation et de connaissances à l'égard de la FPI au Québec et ailleurs au pays a de graves conséquences pour les patients et peut mener à des retards en matière de diagnostic », a affirmé par communiqué la Dre Deborah Assayag, professeure adjointe à l’Université McGill qui travaille aussi en pneumologie à l’Hôpital général juif et qui a collaboré au rapport.

Ce document souligne qu’on compte seulement cinq centres de traitement de la FPI au Québec et trois pneumologues en moyenne pour 100 000 patients.

«En ayant accès à plus de programmes de formation et de ressources, les médecins seront en mesure de rapidement reconnaître les signes et symptômes de la FPI et de poser un diagnostic précoce de la maladie. Ainsi, les patients pourront recevoir plus tôt les traitements dont ils ont besoin tout en gardant leurs précieux poumons en santé», a ajouté Mme Assayag.

Pour améliorer le combat contre cette maladie, le rapport préconise plus de cliniques spécialisées et de pneumologues, ainsi qu’un meilleur accès à l'oxygénothérapie et à la réadaptation pulmonaire à domicile.

Chaque année, environ 6000 Canadiens reçoivent un diagnostic de fibrose pulmonaire.