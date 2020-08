Lance Stroll veut lutter contre les feux en Californie

Lance Stroll a décidé de donner un coup de main financier dans la lutte contre les feux de forêt qui ravagent actuellement la Californie par l’entremise de la Fondation du service de pompiers de Los Angeles.

Le pilote québécois de Formule 1 a effectué un don d’une valeur de 10 290 $, tout en promettant de verser 1800 $ pour chaque point qu’il récoltera à bord de sa monoplace de l’écurie Racing Point à l’occasion du Grand Prix de Belgique disputé en fin de semaine. Il souhaite pouvoir aider la fondation à collecter 50 000 $.

«La dernière semaine a été un moment de réflexion pour moi, a déclaré Stroll dans une capsule vidéo. C’est dévastateur de voir ce qui se passe en Californie. Mon cœur va aux familles qui souffrent, aux pompiers et aux animaux qui meurent.»

«J'espère sincèrement que nous pourrons tous nous rassembler et contribuer à cette cause, car nous pouvons faire une différence. Veuillez partager ceci avec vos pairs et les autres, car c'est le moment de se rassembler.»

Au total, 485 000 hectares ont été brûlés par 625 foyers d’incendie différents, selon les informations de l’Agence France-Presse. Deux de ces foyers sont considérés comme les deux plus grands incendies de l’histoire de cet État.

Quelque 14 000 pompiers, dont plusieurs du Canada, œuvrent actuellement à limiter les dégâts de ces incendies ayant forcé l’évacuation de près de 240 000 personnes.