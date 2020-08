Le sport étudiant prêt à dévoiler le rapport de son comité de santé

Le RSEQ dévoilera, mercredi, aux 14 fédérations sportives et à la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique les recommandations du comité de santé qu’il a mis sur pied.

« À partir de ces recommandations, les fédérations devront déterminer s’il est nécessaire de bonifier leur protocole ou non », résume le président et directeur général du RSEQ Gustave Roel.

« En mettant sur pied le comité de santé, l’objectif était d’offrir un sport sécuritaire et non d’empêcher les jeunes de jouer », poursuit-il.

Le comité de santé a accouché de ses recommandations, lundi, et le RSEQ entend publier un document d’ici la fin de la semaine.

Échéance

Les institutions doivent déterminer le 31 août si elles vont de l’avant avec la saison d’automne.

« On n’a encore reçu aucune confirmation des institutions, a indiqué Roel. Elles vont attendre à la dernière minute avant de se prononcer. Concentrées sur la rentrée scolaire, les écoles doivent déterminer quels risques elles sont prêtes à assumer. »

« Les recommandations ont pour objectif de réduire les risques inhérents à la pratique du sport tout en ayant en tête le besoin des jeunes de faire du sport. Je n’écarte pas un possible délai dans leur réponse. Même si on ne sanctionne pas les activités qui se déroulent, on n’empêche pas leur tenue. On sait qu’il y a eu des parties présaison au football scolaire. C’est permis par Football Québec. »