Les anciens livreurs de Foodora auront droit à 3,46 millions $

Le syndicat des anciens livreurs à vélo de Foodora, qui a fermé ses portes au Canada en mai dernier, a réussi à soutirer 3,46 millions $ à la multinationale.

L’accord annoncé mardi a été conclu entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et Delivery Hero, la maison-mère de Foodora Canada.

«Cette entente illustre bien ce qui se passe quand un syndicat se bat pour les travailleurs et travailleuses, a affirmé Jan Simpson, présidente nationale du STTP par communiqué. Perdre son emploi en temps de pandémie mondiale est stressant, mais c'est vraiment terrifiant de le perdre quand on fait partie de l'économie des petits boulots, sans accès garanti aux programmes d'aide du gouvernement.»

L’entreprise de commande et de livraison de repas à vélo qui était implantée dans dix villes canadiennes, dont Montréal et Québec, a annoncé en avril sa fermeture, faute d'avoir su atteindre un «niveau de rentabilité suffisant» après cinq ans de présence au Canada.

Cette décision est survenue après un jugement de la Commission des relations de travail de l'Ontario rendu en février qui accordait aux livreurs de Toronto et de Mississauga en Ontario le droit de se syndiquer. «Elle déclarait qu'ils étaient des entrepreneurs dépendants, et non des entrepreneurs indépendants, comme le soutenait l'entreprise Foodora», a souligné le STTP.

Le syndicat avait affirmé que Foodora avait plié bagage en raison de la syndicalisation des livreurs. Estimant que l’entreprise avait enfreint plusieurs articles de la loi du travail de l'Ontario, le STTP qualifiait la fermeture de «mesure antisyndicale». Il s’était donc tourné vers la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) pour déposer une plainte de pratique déloyale de travail.

De son côté, Foodora disait ne pas avoir un niveau suffisant de commandes pour assurer sa rentabilité dans un marché de livraison où la concurrence est vive avec des joueurs comme Uber Eats, DoorDash et Skip.

Foodora collaborait avec plus de 700 restaurants à Montréal et plus d'une centaine à Québec.