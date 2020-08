Oui, il y a encore des gens généreux

Je vous avais écrit en janvier dernier à la suite d’une énième hospitalisation pour une fracture du bassin. J’insistais dans ma lettre pour rendre vos lecteurs.trices conscient.e.s du dévouement des préposé.e.s aux bénéficiaires et du peu de reflet que cela avait sur leur salaire. La charge de travail pour assurer le confort des patients ainsi que l’accumulation des heures jusqu’à épuisement contribuent à ruiner leur vie.

Sauf que dans la réponse que vous m’aviez donnée, j’ai eu l’impression que vous n’aviez pris en compte que la partie de ma lettre qui souhaitait que leur profession soit dotée d’un ordre professionnel. N’avez-vous pas remarqué que cette importante partie de mon message que vous avez omise prenait tout son sens pendant la pandémie ?

Je trouve injuste qu’un.e préposé.e aux bénéficiaires qui prend sa retraite, avec un salaire de 22 $ l’heure après 30 ans de loyaux services, se retrouve au même niveau que son neveu qui faisait le même salaire en mettant des produits sur les étagères de Costco. Ça n’a aucun sens ! Mais je ne m’étendrai pas plus sur le sujet, car avec la pandémie, je pense que le public a compris l’importance de mieux rémunérer ces personnes.

J’en reviens au titre et au propos de cette seconde lettre que je vous envoie. Le 3 juillet dernier, j’avais rendez-vous pour me redonner une certaine estime de moi-même en me faisant faire mèches, teinture, sourcils, brushing et coupe. Un rendez-vous de plus de quatre heures. La copine qui devait revenir me chercher pour me ramener chez moi fut ralentie par la circulation dense sur son parcours. Je suis donc sortie du salon pour l’attendre afin d’en griller une.

Vu le temps qui passait et m’étant assise sur le trottoir à cause de mon handicap, je commençais à souffrir de ma condition, quand un monsieur, anglophone et amaigri, qui avait vu mes béquilles posées à côté de moi, est venu me porter un coussin. Quelle gentillesse !

Eh bien, croyez-le ou non, quand j’ai voulu aller payer mon dû au salon, où tout le monde s’affairait à nettoyer fauteuils et autres accessoires ayant servi à la clientèle, c’est un français d’origine qui, me voyant me relever du sol avec difficulté, m’a offert gentiment son aide. Merci à ces anges gardiens.

J’aimerais que vous disiez à tous ceux et à toutes celles qui vous lisent, que du bon monde, il y en a masse au Québec. C’est juste qu’on ne prend pas le temps de le remarquer. On peut couper dans tout dans la vie, mais on ne peut jamais couper dans le principe du « je donne au suivant » !

Mémé

Lors de votre première lettre, je me suis concentrée sur son aspect le plus sujet à discussion, imaginant que la description que faisiez du travail des préposé.e.s en rapport avec leur maigre salaire parlait de soi. Tout comme parle de soi, cette fois-ci, l’hommage que vous rendez à la bonté exprimée par certains citoyens.