Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 26 août:

«Don Juan»

Comédie franco-espagnole qui voit l’inimitable Fernandel troquer les habits du grand séducteur Don Juan pour ceux de son valet, Sganarelle. Il a bien l’intention de faire battre le coeur de la fille du gouverneur de Tolède, même si sa future conquête doit épouser le duc d’Altaquerque.

Mercredi, 15 h 02, StudioCanal.

«Sucré salé»

L’animateur Patrice Bélanger se rend chez Claude Meunier où il peut fouiller, avec lui, dans sa boîte à souvenirs. Michèle Richard donne de ses nouvelles à Félix-Antoine Tremblay alors qu’Annie-Soleil Proteau - à la fois animatrice, pilote de course et première dame de Matane - prend le temps de discuter avec Ève Côté.

Mercredi, 18 h 30, TVA.

«États-Unis: être pauvre dans le pays le plus riche du monde»

Le nombre est alarmant: ils sont 43 millions d’Américains à vivre tous les jours sous le seuil de la pauvreté. Pire encore: c’est donc le double d’il y a 50 ans aux États-Unis. Malgré tout, ces gens continuent à se battre quotidiennement.

Mercredi, 19 h, TV5.

«La recrue»

Le policier John Nolan (Nathan Fillion) comprend qu’il est suivi par un homme à la suite d’une arrestation trop musclée. Au même moment, trois criminels sont libérés par les responsables des affaires internes. Les forces de l’ordre sont par conséquent chargées de les avoir grandement à l’oeil.

Mercredi 19 h, TVA.

«Mariages d’amour et d’argent»

Immersion dans la vie de six couples, dont les amoureux proviennent de mondes diamétralement opposés, mais qui souhaitent se marier. Pour le premier épisode, on rencontre les amoureux Bill, 60 ans, et Brianna, 21 ans. Le premier est milliardaire, la deuxième est hôtesse dans un restaurant.

Mercredi, 19 h, Canal Vie.

«Libertad»

Arrivé au Salvador et bien déterminé à réaliser son rêve hôtelier unique, Francisco Randez se lance dans la recherche d’un terrain afin de pouvoir un jour y construire son complexe. Mais il devra se rendre à l’évidence que les meilleures affaires ne sont pas toujours celles qu’on veut nous vendre.

Mercredi 20 h, Évasion.

«Ronin»

Robert De Niro et Jean Reno sont les vedettes de ce long métrage d’action (tourné à plusieurs endroits en France) où une mystérieuse valise est grandement convoitée. Sans savoir ce qu’elle contient, les Américains doivent tenter de s’en emparer plus rapidement que les Irlandais et les Russes.

Mercredi, 21 h, TVA.