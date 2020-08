«Silence on joue»: Patrice L’Écuyer en mode COVID

MONTRÉAL | Silence on joue, le jeu quotidien d’ICI Radio-Canada Télé, a repris les tournages avec de nouvelles normes sanitaires. Fini les embrassades et les high five entre gagnants, la règle des 2 mètres s’applique à tous. L’animateur Patrice L’Écuyer nous a confié ses impressions après l’enregistrement des trois premières semaines, en ondes à partir du 14 septembre.

Patrice, quelles sont les nouvelles dispositions pour les tournages de «Silence on joue»?

Durant les répétitions, on trouvait que c’était beaucoup, mais en arrivant pour les enregistrements, ce n’est pas si compliqué. On prend les mêmes dispositions que tout le monde dans la vie de tous les jours. C’est environ 25 à 30 minutes de plus de temps de tournage, ça ne fait pas une très grande différence. Le moment le plus délicat, c’est lorsque les candidats gagnent et qu’ils veulent se taper dans les mains. En même temps, ça devient drôle, car ils s’arrêtent dans leur élan et ça crée des situations différentes.

Avez-vous changé la façon de faire les différents jeux?

À sept ou huit personnes sur un plateau, on ne pouvait pas se déplacer en gardant les 2 mètres règlementaires. Cette saison, les participants vont être assis, chacun dans un fauteuil, avec un déclencheur dans les mains sur lequel appuyer quand ils ont la réponse. Dans certains jeux comme le mime, par exemple, il y a un plexiglas entre les deux s’ils doivent mimer en équipe. On a dû faire pas mal d’ajustements, mais tout a été bien pensé. Il n’y a plus de jet de pop-corn ou d’air, ça se fait maintenant avec des lumières. En fait, il n’y a plus aucune manipulation. Je n’aurais plus de cartons, je vais maintenant avoir une tablette numérique. Il y a aussi beaucoup d’ironie dans la manière de le faire, ce qui fait que tout le monde embarque.

Était-ce un défi pour vous de rendre le tout plus chaleureux et convivial?

On le fait en connivence avec les gens à la maison. On vit, dans l’émission, ce que le public vit dans son quotidien. Ce qu’on perd en ambiance de public, parce qu’on n’a plus aucun public en studio, on le gagne avec les artistes invités qui interviennent beaucoup plus. Même quand ils ne jouent pas, on va entendre leurs commentaires et leurs réactions, qu’on n’entendait pas auparavant, car il y avait les applaudissements du public. Ça donne vraiment une autre couleur à l’émission, c’est très intéressant.

Est-ce que le plaisir est le même pour vous?

C’est beaucoup plus participatif de la part des artistes, mais il n’y a pas une énorme différence. Par contre, il n’y a plus les petits snacks sur la table, ça va juste être bon pour la taille de l’animateur.

Qui allez-vous recevoir pour débuter la saison?

Les artistes qui viennent à l’émission sont des performeurs, car ça prend des gens qui vont faire un show. On va avoir Hélène Bourgeois-Leclerc, Pierre Hébert, Julie Le Breton et Guylaine Tremblay pour notre première semaine. Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Mélanie Maynard et Debbie Lynch-White pour la suivante. Et Léane Labrèche-Dor, Matthieu Dufour, Marie-Chantal Perron et Normand D’Amour suivront à la troisième semaine. On reprend bientôt les tournages et ça va s’étaler sur une partie de l’automne.