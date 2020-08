Suède : un kit de test du COVID-19 défectueux donne 3700 résultats faussement positifs

Un kit de test du COVID-19 défectueux a entraîné 3700 résultats faussement positifs, a annoncé mardi l’agence de santé publique suédoise, une erreur découverte par deux laboratoires au cours de contrôles qualité systématiques.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

La Folkhälsomyndigheten a affirmé que les kits de tests PCR avaient été fabriqués en Chine par l’entreprise BGI Genomics et distribués à travers la planète.

Ils ont été utilisés en Suède par des personnes ayant effectué des tests à domicile pour la période de mars à août, selon l’agence.

« Ce sont principalement des personnes qui avaient des symptômes légers ou qui n’avaient pas ressenti de symptômes au moment du test, qui ont reçu des résultats faussement positifs », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Ces personnes doivent être contactées et informées cette semaine et le nombre des cas en Suède doit être ajusté en conséquence, a ajouté la Folkhälsomyndigheten « Le kit de test défectueux a été signalé à l’Agence des produits médicaux suédoise. Il a été exporté de Chine vers beaucoup d’autres pays en plus de la Suède. L’Agence de santé publique en a informé les autorités compétentes en Europe et l’Organisation mondiale de la santé », explique le communiqué

La Suède a déclaré avoir enregistré 86 891 cas confirmés de COVID-19, dont 5814 ont été mortels.