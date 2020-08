Tragédie de Beyrouth: un hommage signé Steve Barakatt

Steve Barakatt lancera le 3 septembre un simple pour rendre hommage aux victimes de la tragédie survenue à Beyrouth.

La pièce instrumentale Sursum Corda in Beirut sera la première collaboration du compositeur de Québec avec l’étiquette Universal Music Middle East & North Africa.

Un partenariat qui a été dévoilé aujourd’hui et qui permettra aux futurs albums et chansons de Steve Barakatt d’être diffusés sur toutes les plateformes à l’échelle planétaire.

« J’avais des ententes de distribution par pays et par région, mais c’est la première fois que je signe une entente mondiale », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Sursum Corda in Beirut est une nouvelle version d’un des 16 mouvements de la symphonie Ad Vitam Æternam, qu’il a présentée quelques fois en concert, mais qu’il n’avait jamais enregistrée.

Une version qu’il a retravaillée afin de l’adapter à la situation avec l’ajout de saveurs musicales du Moyen-Orient. Sursum Corda, en latin, signifie, l’élévation du cœur et de l’âme.

Steve Barakatt, qui a des origines libanaises, s’est senti interpellé par la tragédie du 4 août dernier qui a fait 181 victimes.

Il venait de retrouver le village de son arrière-grand-père qui a émigré au Québec, et il était de retour à la maison lorsque l’explosion est survenue.

« J’ai été très affecté par cette tragédie et j’ai décidé de me joindre à la communauté libanaise mondiale constituée d’artistes qui a décidé d’apporter du soutien, de manière artistique. La communauté est très éprouvée et je sens que les gens ont besoin de ça », a-t-il déclaré.