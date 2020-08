PAILLÉ, Réal



À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 5 avril 2020, est décédé M. Réal Paillé, époux de Mme Françoise Noël.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Daniel, Sylvain (Brigitte) et François, ses petits-enfants Vincent et Miguel, son frère et ses soeurs, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 29 août 2020 de 14h à 16h30. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.