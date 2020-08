DU SABLON, Marcel



De Montréal, le dimanche 16 août 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Marcel Du Sablon, époux de feu Mme Aline Milette.Il était le père de Michel, Jean-Pierre, Louise, Robert, Christine et de son défunt fils Jean-François. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Lorraine et Lucette, ses belles-soeurs Madeleine et Réjane ainsi que de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, nièces, neveux et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.