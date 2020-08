DUPUIS, Fernand " Le Pic "



À l'hôpital Pierre LeGardeur, le 23 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Fernand " Le Pic " Dupuis. Il rejoint son épouse Cécile Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Marie-Josée, Nathalie (Stéphane) et Marie-Lise (Luc), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Lucille, son filleul Michel, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 13h à 19h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivront des témoignages à 19h à la chapelle du complexe.Notez que le port du masque et la distanciation sont de mise.