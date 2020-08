CHARTIER, Réal



À Montréal, le 22 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Réal Chartier, époux de Louise Cloutier.Il laisse également dans le deuil ses filles: Chantale (Alain) et Sylvie (Jean-Pierre), ses petits-enfants: Valérie et Roxanne et ses arrière-petits-enfants: Isabella, Léonardo et Walter, ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Dû au nombre limité de personnes dans les rassemblements, la famille accueillera sous invitation ses proches au Complexe funéraire des Trembles. Cependant, vous êtes invités à regarder la diffusion des funérailles le vendredi 28 août à 14h30 sur le site www.funeraweb.tv ou encore en copiant ce lien:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/16906