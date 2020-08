GUAY, Gisèle



À Montréal, le 11 août 2020 est décédée Mme Gisèle Guay épouse de feu M. Réjean Guay.Elle laisse dans le deuil ses huit enfants, Raymond, Monique, Louise, Danielle, Ginette, Joanne, Richard, Réjean et leur conjoint(e), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Jacques (Janine), ainsi que plusieurs parents et amis.La cérémonie aura lieu le 3 septembre à 13h en présence de la famille immédiate. Ceux qui le désirent pourront la visionner en direct ou en différé: