SIMONEAU, Martine



De Ville Ste-Catherine, le 28 mars 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée Martine Simoneau à l'hôpital Anna Laberge des suites de complications médicales, conjointe de M. Luc Bougie.Outre son époux elle laisse dans le deuil son frère Michel, ses soeurs Ginette (Michel Beausoleil) et Lyse, son frère Jean-Noël, ses neveux et nièces Pascal Beausoleil, Chistopher Simoneau, Elizabeth Simoneau, Amélie Simoneau, Nicolas Simoneau ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances sur le parvis de l'église de St-Constant, 242 rue St-Pierre, St-Constant, le samedi 29 août à compter de 12h30, suivi d'une liturgie de la Parole dans l'église à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.Les normes du port du masque et de distanciation devront être respectées.