LEPAGE, Madeleine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Madeleine Lepage survenu à l'âge de 88 ans, le 17 mai 2020 à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande Lepage Cyr (Léo) et Huguette Lepage Balchin (Michael), son frère Hugues Lepage (Patricia), sa belle-soeur Monique Sauriol Lepage (feu Jean-Paul), ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:dès 10h, le samedi 29 août 2020. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 11h.