ROBICHAUD, Marguerite



Est décédée, paisiblement, à l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval, à l'âge de 95 ans, Mme Marguerite Robichaud, épouse de feu Bertrand Gagnon. Elle laisse dans le deuil, sa fille Sylvie (Stéphane), ses deux petits-enfants Sébastien (Denise) et Annie-Claude (Marc-Antoine), ses deux arrière-petits-enfants Alexie et Liam. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à laLes visites auront lieu le samedi 29 août 2020 de 18h30 à 20h30 ainsi que le dimanche 30 août 2020 à partir de 9h. La célébration de la vie aura lieu à 11h. Au lieu de fleurs, vous pouvez remettre des dons à la Société Alzheimer.