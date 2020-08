CONSTANTINEAU, Claire



Au C.H. Pierre Le-Gardeur, le 18 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Claire Constantineau, épouse de feu Alfred Dumont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Robert, Philippe et Claudette (Richard), ses petits-enfants Stéphane (Julie), Mathieu (Marika), Emmanuel (Jessica), Joël, Nicolas, Cybèle, Nathan et Tim, ses arrière-petits-enfants Mia, Christopher, Emma-Rose, Maeva, Latica, Naomie et Raphael, ses frères et soeurs Gisèle (Hugues), Lise (Pierre) et Yvon (Lise) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 30 août 2020 de 14h à 17h au:Une célébration suivra à 17h.