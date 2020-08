LAPLANTE, Patrice



À Laval, le jeudi 6 août 2020 est décédé, à l'âge de 91 ans, Patrice Laplante époux de Denise Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel), Alain (Carole) , Sylvie (Serge) et feu Hélène, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 30 août 2020 de 14h à 17h, suivi de la cérémonie religieuse.Au lieu de fleurs, des dons à La Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.