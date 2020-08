CARDINAL, Roméo



À l'hôpital de St-Jérôme, le 12 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Roméo Cardinal, époux de Jacqueline Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Robert (Céline), Richard (Caroline), Sylvie (Denis) et Stéphane (Chantale), ses 10 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amisLes funérailles auront lieu le samedi 29 août à 11h à l'église Notre-Dame-de-L'Assomption, 1015 boul. Labelle, Blainville.L'inhumation aura lieu le samedi 12 septembre à 15h au cimetière de Beauharnois.