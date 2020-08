PARISÉ, Laurette (née Huard)



À Montréal, le 22 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Laurette Huard. Elle rejoint ses parents Elizabeth Duguay et Joseph Huard, ses soeurs Noëlla, Yvette, Rita, Juliette, Yvonne et Marina.Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Parisé, ses enfants Marie-Josée (André Dufresne), Brigitte, Nathalie et René (Chantale Séguin), ses petites-filles Maggie (Nathalie Issa) et Vicky, ses soeurs Annette, Julienne, Valéda, Léona, Lucette, son frère Albert, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalLes funérailles auront lieu le samedi 5 septembre 2020 à 11h en l'église Ste-Angèle (5275, boul. Lavoisier, St-Léonard). Heures de visites: le vendredi 4 septembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi dès 9h. Notez que le port du masque et la distanciation sont de mise.