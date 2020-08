RHÉAUME, Lynn



À Joliette, le 16 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lynn Rhéaume, épouse de M. François Longval.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Manon Lemire (Fabiano De Luca), ses petits-fils Sébastien et Brian De Luca, sa soeur Carole (Jean-Pierre), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 30 août de 13h à 15h30 au complexe funéraire:Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 15h30. Le port du masque est obligatoire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.