MÉTHOT, Pierre



À Montréal, le 14 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Monsieur Pierre Méthot, époux de Murielle Pelland .Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Emilie) et David (Mélissa), ses petits-enfants Tristan, Josué, Sarah-Kim, Zachary, Nathan, Rose et Éloïc, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 13 heures à 15 heures au complexe funéraire:Une réunion funéraire aura lieu ce même jour à 15 heures en la chapelle du complexe.