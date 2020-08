GAUTHIER, Nicole



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 2 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, nous a quittés Dame Nicole Gauthier. Elle était l'épouse de Monsieur Marc Tremblay et elle demeurait à Les Éboulements.Le service religieux de Madame Gauthier aura lieu le samedi 5 septembre 2020 à 11 heures 30 en l'église de Les Éboulements et l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de la Coopérative Funéraire, place de l'Église, Les Éboulements, samedi jour des funérailles à compter de 10 heures 30. Madame Nicole Gauthier laisse dans le deuil son époux: Marc Tremblay; ses soeurs: Manon (Jean-Pierre Dallaire), Colette (Jacques Lapointe); sa filleule: Christine Dallaire; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es).Un merci spécial est adressé au personnel de l'UHCD et à l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Soins Palliatifs.La direction des funérailles a été confiée à la :CHARLEVOIX-OUEST53, RUE LECLERCBAIE-SAINT-PAUL, QC, G3Z 2K3Tél. 418-435-2412 Téléc. 418-435-4036Courriel: info@cfcharlevoixouest.com