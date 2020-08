LASALLE (BESNER), Yvette



À Terrebonne, le 16 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Yvette Lasalle, épouse de feu M. Maurice Besner.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie et Chantal (Martin Moreau), ses petits-enfants Justin et Fanny, ses arrière-petits-enfants Luka et Nathan, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août 2020 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h dans le salon au complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Du Chaînon serait apprécié en la mémoire d'Yvette Lasalle (Besner).