VIGER, Gisèle



À Laval, le 16 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Gisèle Viger, épouse de feu l'honorable Jean-Louis Léger.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Lucie) , Nathalie (Yves), ainsi que plusieurs parents et amis.Dû à la situation actuelle, il n'y aura pas d'exposition, ni funérailles.La famille tient à remercier le personnel du Boisé Notre-Dame et également Madame Francine Goudreau pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille propose de prendre un verre de Champagne en souvenir de Gisèle.