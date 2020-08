COURTEMANCHE, Jean-Marc



Le 21 août 2020, est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Jean-Marc Courtemanche.Il laisse dans le deuil son épouse Odette, son fils Marc (Anne-Marie), ses petits-fils Nicolas et Jérôme, ainsi que ses neveux, nièces, filleuls et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août de 9h à 11h au complexeLes règles sanitaires avec port du masque et distanciation seront appliquées.