BÉDARD, Claire



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Claire Bédard, épouse de feu Jean-Marie Tétrault, nous a quittés à Boucherville, le 14 août 2020, la veille de ses 82 ans.Elle est partie trop tôt et laisse dans le deuil ses enfants Yves, Benoit (Marie-Élaine) et Annie (Hugo), ses petits-enfants qu’elle voulait voir grandir, Gabrielle, Flavie, Camille, Guillaume et Lauriane, sa soeur et grande confidente Lilliane (Fernand) et leurs fils Francis (Geneviève) et Justin, ainsi que ses neveux, nièces, plusieurs parents et amis. Pour toutes ces personnes, elle aura été une oreille attentive, patiente et généreuse.La famille recevra les condoléances le lundi 7 septembre 2020 de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de La Maison Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Claire aimait beaucoup les fleurs, mais apprécierait que la fondation de La Maison Source Bleue profite de tout élan de générosité pour honorer sa mémoire.