Montpetit, Ernest



À Salaberry-de-Valleyfield, le 25 août 2020, du haut de ses 93 ans, s'est éteint monsieur Ernest Montpetit, thanatologue de profession bien connu de Salaberry-de-Valleyfield et grand contributeur au développement du centre funéraire E. Montpetit & fils. Il a longtemps partagé sa vie entre Salaberry-de-Valleyfield et Rivière-Beaudette.Précédé de son épouse madame Thérèse Lemay, Ernest laisse dans le deuil ses enfants Michel (Karolyne), Manon (Pierre), Sylvie (Daniel) et Maryse (Dany), ses 8 petits-enfants, leurs conjoints et conjointes, ses 8 arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande, sa belle-soeur Margo, son beau-frère Lionel ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera alors que sa dépouille sera exposée le dimanche 30 août 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 31 août de 9h à 10h45 au Complexe funéraireLes funérailles auront lieu le lundi 31 août à 11h en l'église Immaculée- Conception Bellerive, suivies de l'inhumation au cimetière de Salaberry-de-Valleyfield.ou sur notre site web au www.emontpetit-fils.ca