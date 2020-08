LÉVIS, Rita (née Pontbriand)



À Châteauguay, le 13 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rita Lévis née Pontbriand, épouse de feu M. René Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Benoit (Isabelle) et ses deux petits-enfants chéris, Chalotte et Adam ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 août 2020 de 19h à 21h, ainsi que le samedi 29 août 2020 dès 13h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées en la chapelle du Complexe Châteauguay, le samedi 29 août 2020 à 14h15.