À Singapour, l’indulgence de la justice pour les agresseurs sexuels ne passe plus

Des sentences légères prononcées contre des étudiants coupables de harcèlement et d’agressions sexuelles ont déclenché la colère du public à Singapour où les militants estiment que ces attaques contre les femmes ne sont pas prises assez au sérieux.

Dans le cas le plus récent dans la cité État d’Asie du Sud-Est, un jeune homme de 23 ans n’a passé que douze jours derrière les barreaux après avoir tenté d’étrangler son ex-petite amie.

La riche île, connue pour ses lois drastiques sur le maintien de l’ordre, punit de bastonnade le vandalisme tandis que le meurtre et le trafic de drogue sont passibles de la peine de mort.

Mais les associations déplorent que les violences faites aux femmes soient souvent minimisées. Ainsi, le viol conjugal n’est devenu illégal que l’an dernier.

« Le système judiciaire est sévère contre ceux qui saccagent les biens publics. Mais si on menace ou on viole une femme, ce n’est pas aussi grave : voilà le message que (les autorités) font passer », dénonce Pamela Ng, porte-parole de la campagne contre les violences sexuelles Aim For Zero (Objectif zéro).

Les militants soulignent aussi que le potentiel universitaire des agresseurs est souvent vu comme prioritaire face aux violences contre les femmes.

Pamela Ng dénonce des attitudes bien ancrées qui font que les victimes « sont souvent considérées comme responsable des crimes qu’elles subissent ».

L’an dernier, Monica Baey, une étudiante de l’Université nationale de Singapour (NUS) a protesté sur les réseaux sociaux contre la punition légère dont a écopé un étudiant pour l’avoir filmée à son insu sous la douche dans son foyer étudiant.

Son cri du cœur a été décrit comme le #MeToo singapourien et a été le déclencheur d’autres témoignages.

Simple réprimande

En juillet, Yin Zi Qin, un étudiant en dentisterie de NUS a été condamné à moins de deux semaines de prison et 80 heures de travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupable d’avoir étranglé son ex-petite amie et pressé ses pouces sur ses yeux jusqu’à ce qu’elle perde conscience.

Le juge a justifié cette sentence peu sévère par le fait que c’était sa première condamnation, qu’il avait coopéré avec les autorités et s’était excusé auprès de la victime.

Mais ce jugement a provoqué la colère du public qui n’a pas compris qu’un tel acte puisse être puni d’une simple réprimande.

« Je n’arrive pas à croire que la sentence soit si légère! Je suppose que les étudiants de NUS peuvent être pardonnés de tous les crimes », a commenté Maruko Chan sur les réseaux sociaux.

« Est-ce que c’est parce qu’il est un étudiant en médecine et un futur docteur?... Continuez à donner de simples réprimandes », a dénoncé un autre internaute, Huew Lim.

Un autre étudiant de cette université prestigieuse, Terence Siow Kai Yuan, a été condamné à 21 mois de mise à l’épreuve pour avoir agressé une femme dans un train et une gare.

Le juge a rejeté l’emprisonnement, soulignant que le jeune homme avait de grandes chances de s’amender vu son cursus universitaire et la nature « relativement mineure » de ses actes, selon des documents de justice. Il a été condamné à deux semaines de prison en appel.

L’association de défense des droits des femmes Aware déplore que la justice montre plus de sollicitude pour les agresseurs que pour les victimes.

« La réhabilitation est importante, mais cela ne devrait pas dépendre du niveau d’éducation des criminels », a souligné la directrice générale d’Aware Corinna Lim.

Législation renforcée

56 cas de comportements sexuels abusifs ont été enregistrés entre 2015 et 2017 dans six universités singapouriennes, selon le ministre de l’Information et de l’Éducation Ong Ye Kung.

L’université NUS a renforcé les sanctions contre ces comportements après l’affaire Monica Baey et suspendu l’agresseur de la jeune femme dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

Mais l’avocate singapourienne Gloria James-Civetta souligne que la justice ne peut fonctionner que « dans les limites fixées par le législateur ».

Singapour a renforcé certaines lois contre les délits sexuels : le fait d’envoyer des photos non sollicitées de ses parties intimes est devenu illégal, ainsi que la publication en ligne de scènes sexuelles dans le but de se venger, le « revenge porn ».

Mais changer cette culture sera un travail de longue haleine, craignent les associations.