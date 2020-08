LEPORE-CORBEIL, France



À Montréal le 20 août 2020, est décédée Mme France Corbeil, épousede M. Michel Lepore.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicolas et Antoine, ses soeurs Carole (Richard), Manon (Richard) et Suzie (Gilles) et sa belle-soeur Linda (Gaétan) ainsi que ses parents et amis.La famille accueillera les visiteurs le jeudi 27 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 18h de 8h30 à 9h30, au Complexe:Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce vendredi 9h30 dans la chapelle du Complexe Beaubien, suivie de l'inhumation au Repos St-François d'Assise.